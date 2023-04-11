Елизавета Глинская показала, как приготовить творожный десерт с ягодами в стаканчиках.
"Вам обязательно понравится этот нежный, легкий и красивый десерт из творога с ягодами🍓 Вкуснее и полезнее магазинных десертов☝️", — советует звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся такие ингредиенты:
- 200 мл молока
- 50 г сахара
- 15 г кукурузного крахмала
- 200 г творога (жирность 5-9%)
- 50 г клубничного пюре
- 50 г смородинового пюре
- 5 г желатина + 25 мл воды
- 200 мл сливок (жирность от 30%)
Для декора:
- клубника
- 5 г сахарной пудры
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Желатин замочите водой и оставьте набухать на 5-10 минут. Тем временем перетрите творог через сито. Смешайте молоко, сахар и кукурузный крахмал, поставьте на огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Прокипятите 30 секунд, добавьте набухший желатин, перемешайте. Добавьте перетертый творог, перемешайте. Добавьте клубничное и смородиновое пюре и снова перемешайте. Сливки взбейте до мягких пиков и тоже добавьте к творожной массе, перемешайте.
Разложите крем по порционным формочкам и отправьте в холодильник минимум на 2 часа. Украсьте десерт нарезанной клубникой, а сразу перед подачей посыпьте сахарной пудрой.
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