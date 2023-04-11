Елизавета Глинская показала, как приготовить творожный десерт с ягодами в стаканчиках.

"Вам обязательно понравится этот нежный, легкий и красивый десерт из творога с ягодами🍓 Вкуснее и полезнее магазинных десертов☝️", — советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты:

200 мл молока

50 г сахара

15 г кукурузного крахмала

200 г творога (жирность 5-9%)

50 г клубничного пюре

50 г смородинового пюре

5 г желатина + 25 мл воды

200 мл сливок (жирность от 30%)

Для декора:

клубника

5 г сахарной пудры

Желатин замочите водой и оставьте набухать на 5-10 минут. Тем временем перетрите творог через сито. Смешайте молоко, сахар и кукурузный крахмал, поставьте на огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Прокипятите 30 секунд, добавьте набухший желатин, перемешайте. Добавьте перетертый творог, перемешайте. Добавьте клубничное и смородиновое пюре и снова перемешайте. Сливки взбейте до мягких пиков и тоже добавьте к творожной массе, перемешайте.

Разложите крем по порционным формочкам и отправьте в холодильник минимум на 2 часа. Украсьте десерт нарезанной клубникой, а сразу перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

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