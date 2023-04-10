Она пояснила, что у нее есть более 10 хитов, которые являются ее выбором и не все из них переводятся, особенно те, которые имеют манифестационно-лирический характер. Она отметила, что видела классные переводы, но она сама не будет этого делать.

Тина Кароль считает, что мы живем в очень сложное время, когда мы должны бороться за свою страну, культуру и ДНК, поэтому она не согласна отказываться от своего репертуара и исполнять на украинском языке свои хиты, так как это один из ее шагов в этой информационной войне.

Она признала, что некоторые люди могут не ходить на ее концерты из-за этого, но она все равно продолжает бороться за свои принципы и оставаться единой со своей страной.

«Какая-то часть людей не ходит на концерты, потому что я не исполняю эти хиты. Окей, но я это делаю. Потому что я на 100% едина со своей страной» - заявила Кароль.

За последние месяцы заметно, что артистка также похудела, и на визите на радиостанцию HIT FM Moldova она решила продемонстрировать свою стройную фигуру в монохромном наряде из кожи. Ее образ состоял из светло-серого топа, который подчеркивал ее грудь и тонкую талию, и укороченных брюк с высокой посадкой, которые сейчас очень популярны.

Напомним, Кароль раскрыла, почему скрывалась в монастыре и недавно хотела там остаться.

Также сообщалось, что Кароль высказалась, что думает о современных украинцах.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.