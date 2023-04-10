Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая с начала войны оставалась в Киеве, активно волонтерила и продолжает принимать участие в разных благотворительных инициативах и сборах, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила трогательный и философский пост о том, как она "сбежала" из Киева, чтобы восстановить силы.

Как оказалось, Даша уехала в Карпаты, где решила отдохнуть. Судя по снимкам, в горах сейчас довольно прохладно и все заснежено. Однако, это не мешает артистке отдыхать, дышать свежим воздухом и весело проводить время. По словам певицы, это второй с начала войны, когда она позволила себе уехать и уделить время себе.

В подписи к публикации Астафьева поделилась своими эмоциями: "Как ты". Кажется, это топ-фраза этого неожиданного, длинного и так и не прожитого в покое года. "Как ты" - это проверка на уровень прочности, нормальности [понятно, что в условиях] настроения и состояния в целом... "Как ты" – иногда начало, а иногда конец разговора нашего настоящего. "Как ты" – иногда единственное, что можно выжать из застывшего от событий себя. Вот – я. Во второй раз с начала ада уехала, чтобы немного восстановиться, пожить. Это Карпаты. Здесь хорошо, но иногда громкое – пугает, а местные не понимают. Здесь тихо и спокойно. Не хочется новости и быть на страже. Здесь все пофиг. Купила резиновики за триста гривен, радуюсь, как ребенок! Понимаете? Ибо теперь везде могу идти. Но это так, потому что надо. Чтобы вернуться и снова работать, и приближать вместе со всеми своими победу! Жить. Вот я. Как ты?".

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