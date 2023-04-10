В этот раз артистки рассказали о своем опыте, касающимся занятий пластикой и желании заполучить идеальный шпагат. Как оказалось, у каждой из звезд был печальный опыт и они поспешили им поделиться:

«Этот момент вырезали. Почему? Никто не объяснит на телевидении. Тогда запустилось одно шоу и коллеги говорят мне в выпуске: можешь продемонстрировать что-нибудь и своих спортивных достижений? И почему-то я решила сесть на шпагат. Я не сажусь на шпагат. Но в тот день я на него села.

И встать уже не могла. Я до сих пор занимаюсь спортом, стрейчингом, растяжкой, но до сих пор не то, что не сажусь, - я стать на него не могу. Я порвала себе связки «смотрите, смотрите!». Села и кожа у меня треснула. Что вы знаете о понтах и яростном обломе. А Маша знает» - призналась Ефросинина.

В сети поспешили высказаться: «Прямо под столом; Ой! Как-то не смешно! Маша рассказывает весело, но даже представить страшно, как это больно; Мне кажется, я Вас понимаю); От одной мысли о том, как это больно – тошнит!;

Без разминки сесть на шпагат 😮, даже именитый спортсмен не будет этого делать; Господи, бедная 😮 это капееец😮; История о том, как Маша поверила в себя».

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