Во время эпизода украинского утреннего шоу "Сніданок з 1 + 1" Полякова назвала Лорак человеком без мозгов и предложила забыть о ее существовании для украинцев (чтобы посмотреть интервью, доскролльте страницу до конца).
Полякова заявила, что нужно вычеркнуть Ани Лорак из нашей памяти. Она описала Лорак как человека без совести и мозгов. Полякова критиковала Лорак за то, что она не могла назвать войну своим именем в интервью, а также за то, что делала глупые и несерьезные оправдания, такие как "я была маленькой". Полякова обвинила Лорак и людей, подобных ей, в том, что они идут на поводу у денег, жертвуя честностью и интегритетом.
"Какие-то дурацкие незрелые оправдания. Все вы понимаете, все вы знали! Вы просто очень хотели денег!" - добавила Полякова.
Полякова также заявила, что взрослые не могут быть аполитичными. Она утверждает, что если у кого-то есть право голоса, то он несет политическую ответственность и не может использовать оправдания, такие как "я слишком маленький" или "я девочка".
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Также Оля Полякова смогла удивить внешним видом без лишних прикрас. Певица Оля Полякова рассказала о том, что ее наибольший вес был 86 килограммов.
В период, когда она кормила грудью свою младшую дочь, она набрала 22 килограмма и, по ее словам, выглядела как "огромный шкаф на ножках". Она даже начала искать свои фото с таким весом, и смеялась, вспоминая себя после родов.
Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.
Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.
Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.