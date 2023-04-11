Недавно она отправилась в отпуск в Карпаты, чтобы восстановить силы и продолжать упорно трудиться для достижения победы Украины. На своей странице в Instagram Даша опубликовала фотографии с отдыха - заснеженные пейзажи, прогулки, рыбалка.
В связи с холодной погодой она была одета в объемные наряды, что вызвало подозрения у ее поклонников о возможной беременности.
Фанаты начали задавать ей прямые вопросы об этом, на что Даша честно ответила, что она действительно набрала вес, но это не связано с ожиданием ребенка, а скорее с накопившимся стрессом.
"А почему бы не быть беременной? Деньги есть" - подметили в сети.
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Даша парировала и это: "Столько денег, что уже просто не выдерживаю".
Отметим, Даша Астафьева, которая с начала войны оставалась в Киеве, активно волонтерила и продолжает принимать участие в разных благотворительных инициативах и сборах, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила трогательный и философский пост о том, как она "сбежала" из Киева, чтобы восстановить силы.
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