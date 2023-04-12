Популярная украинская хореограф и многоразовая участница "Танців з зірками" Илона Гвоздева, которая во время войны организовала "женский клуб" и устраивает благотворительные вечеринки, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милые фото, на которых показала свою тренировку.

Похоже, эти кадры Илона снимала во время своего отдыха в Карпатах, она запечатлена на красивой веранде с потрясающим видом на горы. Перед камерой звезда пояивлась в спортивном костюме лавандового оттенка, который состоит из узких лосин и свободной футболки. Как видно, Илона делает упражнения на растяжку, здесь можно заметить ее гибкость и пластичность.

В подписи к публикации Гвоздева оставила мотивационную цитату: "Ваш мозг может все. Совершенно все. Главное, убедить себя в этом. Руки не знают, что они не умеют отжиматься, ноги не знают, что они слабы. Это знает ваш мозг. Убедившись в том, что вы можете все, вы сможете действительно все, – Роберт Киосаки. Когда я одеваю спортивную одежду, я чувствую себя мотивированной, свободной и готовой покорять новые вершины. А что вас мотивирует или кто?".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Классно смотритесь! Цвет очень вам подходит! А ваши фото заряжают на "потренировать свои все помнящие мышцы". Иду одевать спортивный костюм".

"Илона, вы пример и мотивация одновременно, истинная и настоящая женщина. А цвет действительно вам подходит".

"Класс! Надо себя убедить, и я смогу".

"Меня мотивирует Илона Гвоздева, и это правда".

"Очень классно".

"Просто очаровательная девушка".

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