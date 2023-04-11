Популярная украинская фитнес-тренер и эксперт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая была женой спортсмена Вячеслава Узелкова и родила ему двоих детей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила видео со своей тренировки, а в подписи к нему рассказала о старте новой программы похудения, в которой могут поучаствовать все желающие.

Как видно, в ролике Марина запечатлена в просторной комнате во время тренировки, она активно двигается, показывая свои упражнения. Перед камерой телезвезда появилась в притупленном спортивном наряде кислотно-желтого цвета, который подчеркнул ее стройное и подтянутое тело. Ее волосы собраны в аккуратный хвост, а на лице легкий макияж и сосредоточенность.

В подписи к публикации Боржемская рассказала о старте ее новой программы по похудению, к которой могут присоединиться все желающие. "Официально открыт набор в программу мая. Хочешь получить условия? Ставь +". К слову, в своем ролике фитнес-тренер раскрыла подробности, что будет в ее новой программе. Так, Марина пообещала, что участники получат новое меню с рецептами, онлайн-тренировки, консультации с разными врачами, а также много полезно информации.

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