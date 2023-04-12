Популярная украинская певица Христина Соловий, которая была участницей "Голосу країни" в команде Святослава Вакарчука, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила в сети очаровательное фото и рассказала об успехе своей песни, которая стала саундтреком к мультфильму "Мавка. Лесная песня".

На новой фотографии Христина запечатлена в красивой локации с холодным синим освещением. Перед камерой она появилась в роскошном белом платье интересной текстуры с открытым декольте, которое подчеркнуло изящную фигуру и плечи. Волосы певицы элегантно уложены, а на ее лице легкий макияж и серьезный вид.

В подписи к публикации Соловий рассказала об успехе саундтрека, который написала к мультфильму "Мавка. Лесная песня": "Я написала саундтрек "Forest Song" для @mavka.movie и сейчас он в плейлисте EQUAL Global. Проект поддерживает борьбу женщин за равные права в музыкальной индустрии. Каждый день мы боремся за равенство и показываем, что можем быть первыми. Можем и будем! Саундпродюсеры: @jazzpavel, @themaneken. Thank you, EQUAL & Spotify @spotify. Рада быть частью этого плейлиста, рядом с мировыми звездами и нашими @kazka.band".

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