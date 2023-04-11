Дмитрий Комаров еще до начала полномасштабной войны снял сезон "Мир наизнанку" в Колумбии и сейчас наконец программа выходит в эфир. В одном из выпусков ведущий посетил город Манисалес, в котором уже 65 лет проходит масштабный фестиваль с корридой, гонкой на тарантасах, яркими шоу и конкурсами.

На официальной странице телеканала 1+1 в Instagram сообщили, что для Комарова съемки там завершились травмами и каретой скорой. Украинский путешественник решил испытать себя в одной из самых экстремальных и опасных гонок в мире.

"На них вы не увидите впечатляющих скоростных авто или мотоциклов, ведь эта гонка проходит на самодельных деревянных колясках, которые называют тарантасами, массой около 200 килограммов. Эти соревнования еще называют «гонкой гравитации», ведь тарантасы катятся вниз по горным дорогам города просто под действием силы тяжести и толчков товарища по команде. Несмотря на странную конструкцию, разогнаться такая тележка может до впечатляющих 100 км/ч", - рассказали в анонсе.

Для Дмитрия Комарова эта гонка завершилась травмами, но подробности ЧП пока не сообщают, их можно будет увидеть в новом выпуске "Мир наизнанку".

Напомним, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" наведался в освобожденную Балаклею, предупредив украинцев.

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