Ганна Саліванчук та продюсер "Квартал 95", а нині народний депутат Олександр Божков уже тривалий час живуть у шлюбі. Зіркова пара виховує двох дітей. У 2015 році в них народився син Гліб, а в 2020-му з'явився на світ молодший Микита.

Раніше Ганна Саліванчук зізналася, що у них із чоловіком ще до початку повномасштабної війни виникали сварки, а після 24 лютого минулого року стосунки стали ще більш напруженими.

Артистка рідко показує свого чоловіка, бо він не любить світитися в соцмережах, але регулярно влаштовує фотосесії зі старшим сином та публікує яскраві кадри на своїй сторінці в Instagram. Цього разу вона похвалилася результатами нової зйомки з Глібом, де вони позували в жовто-блакитних браннях.

"День сміху! Ви помічали, що коли у вас є діти, найчастіший і найщиріший сміх у вас визивають саме вони💔 І на всіх фото та відео, які з дітьми, ми завжди гарні і щирі, навіть не потрібно редагувати фото, а коли я в кадрі сама, не знаю, як у вас, але у мене бувають такі вирази обличчя, що такі фото нікому показувати не можна🙈🤣 Посміхайтесь частіше😘👍", — написала Ганна Саліванчук.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук запропонувала рецепт улюбленої страви своїх синів.

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