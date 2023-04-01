Ганна Саліванчук та продюсер "Квартал 95", а нині народний депутат Олександр Божков уже тривалий час живуть у шлюбі. Зіркова пара виховує двох дітей. У 2015 році в них народився син Гліб, а в 2020-му з'явився на світ молодший Микита.
Раніше Ганна Саліванчук зізналася, що у них із чоловіком ще до початку повномасштабної війни виникали сварки, а після 24 лютого минулого року стосунки стали ще більш напруженими.
Артистка рідко показує свого чоловіка, бо він не любить світитися в соцмережах, але регулярно влаштовує фотосесії зі старшим сином та публікує яскраві кадри на своїй сторінці в Instagram. Цього разу вона похвалилася результатами нової зйомки з Глібом, де вони позували в жовто-блакитних браннях.
"День сміху! Ви помічали, що коли у вас є діти, найчастіший і найщиріший сміх у вас визивають саме вони💔 І на всіх фото та відео, які з дітьми, ми завжди гарні і щирі, навіть не потрібно редагувати фото, а коли я в кадрі сама, не знаю, як у вас, але у мене бувають такі вирази обличчя, що такі фото нікому показувати не можна🙈🤣 Посміхайтесь частіше😘👍", — написала Ганна Саліванчук.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Трагедії можна було уникнути: загинули 5-місячний малюк та його бабуся, з'явилися обурливі кадри
Відразу чотири міста ризикують стати «новим Бахмутом»: доведеться евакуювати людей
"Потап і Настя Каменських розлучаються": блогер розкрив причину розриву
Українців змусять повернути отримані виплати: протягом 30 днів треба відшкодувати
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук запропонувала рецепт улюбленої страви своїх синів.
А ще Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" чесно показала, якою була раніше до змін.
Також Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" чесно показала, як важко їй схуднути.