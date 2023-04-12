Известный украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем присоединился к Вооруженным Силам Украины после 24 февраля и теперь защищает свою страну на передовой вместе со своими товарищами. Недавно он выразил свою благодарность одному из своих боевых товарищей и поделился мыслями о том, как важно иметь настоящих друзей на войне.

Он сказал, что теперь он точно знает, что слова "напарник", "друг" и "военный" имеют глубокий смысл. Он узнал, что команда - это не просто пустые слова из мотивационных выступлений. Это, когда ты доверяешь своему товарищу больше, чем самому себе. Он сказал, что было просто написать "спасибо тебе, что прикрыл", но очень трудно объяснить, насколько это важно.

Он также поделился историей, когда один из его товарищей перекрыл огонь врага, когда Даниэль закончил свой боеприпас, и как это было важно на войне иметь настоящих друзей, на которых можно положиться.

«Без сомнения! Никакого лишнего движения! Воин! Даже когда прилетело… Страшнее всего на войне пугаться за своих. Это еще одна мудрость от настоящего... Но, друг, мы снова говорим легендарное: «Не на этот раз!»» - добавляет Салем.

«Боже, спасибо, что спас!!!; Слава Героям, пусть ангел-хранитель защищает, Бог оберегает; Огромная благодарность и низкий поклон вам» - поддерживают в сети.

Напомним, беда у Даниэля Салема, ведущий эмоционально обратился к обидчику.

Также Politeka писала, что Даниэль Салем поразил редкими кадрами со своей дочерью.

Как Politeka сообщала, Салем назвал звездных коллег, которые его неприятно удивили после вторжения рф.