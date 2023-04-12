Известная модель Анна Неплях поделилась кадрами из Киева после путешествия в Европу и Японию.

Популярная украинская блогерша и модель Анна Неплях, которая несколько лет назад получила титул "Мисс Украина-Вселенная" и представляла нашу страну на международном конкурсе красоты, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз после путешествия в Европу и Японию девушка поделилась кадрами из Киева.

Похоже, Анна уже вернулась домой после своих приключений за границей. На новых снимках девушка запечатлена на прогулке, куда вышла с подругой. Перед камерой она появилась в элегантных белых брюках с окантовкой и свободной синей рубашке, которую завязала необычным способом, придав ей особого шика. Волосы девушки аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к публикации Неплях написала: "Хочется мирного неба и теплых летних ночей".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую фотосессию модели:

"Нам нужен мастер класс по такому завязыванию сорочки".

"Красавица".

"Откуда такая рубашка?".

"Ого, Кира стала блондинкой снова".

"Линзы – топ. Очень подходит".

"Красотка".

"Хорошо".

"Огонь".

"Прекрасна".

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