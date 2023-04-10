Популярная украинская певица Надя Дорофеева после развода продолжает привлекать внимание к себе кадрами с концертов, анонсами новых композиций и редкими личными фото. Каждое видео Нади всегда получает сотни разных откликов и этот раз не был исключением.

В этот раз Надя опубликовала новый ролик, чтобы привлечь внимание. Артистка показала простой образ без излишеств и ярких деталей. Вне концерта Надя старается удивлять каждый раз по-новому.

При этом еще недавно звезда призналась, что вместе с близкими не может выболеть до конца.

«Оххх.. этот огонек в глазах💔; Такая красивая 😍 особенно глаза, аж светятся; Этот огонек в глазах и улыбка🥹💔; Хочу такую кофту😭; Скажи цвет покраски и какая краска?😍; Выражение «всегда 18» явно о тебе, так круто выглядишь всегда!;

Какая красивая. Нереально волшебная; Надя светится от любви; Наша хорошая Украинка!».

Также звезда выложила зажигательное видео и анонсировала новый тур по Америке. Как видно, в новом видео Надя энергично поет и танцует, как будто не замечая камеры.

В подписи к публикации Дорофеева рассказала о новом американском туре: "Америка, ровно через месяц увидимся. 5 мая Лос-Анджелес, 6 мая Сиэтл, 10 мая Майами, 12 мая Нью-Йорк, 13 мая Чикаго, 14 мая Торонто. Билеты в шапке профиля. Я очень жду".

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