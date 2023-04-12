Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая после начала войны возобновила съемки своего трэвел-шоу "Ле Маршрутка", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась с украинцами кадром из жуткого места в Херсоне, где побывала на съемках.

Как оказалось, Леся побывала в месте, где российские оккупанты держали в плену мирных жителей Херсона. Она сделала фото, стоя посредине узкой комнаты с жуткой и угнетающей атмосферой. Телеведущая выглядит растерянной и напуганной.

В подписи к публикации Никитюк написала: "Херсон, русская застенка. Такая же, как и их никудышная жизнь – без окон, без света, без тепла, без свежего воздуха. Сколько невинных людей оказались в этом ужасном месте. И только за то, что они хотели просто мирно и свободно жить. Они выдержали! Выдержит и Украина! Ле Маршрутка. Херсонщина".

Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Я из Херсона. Я помню его прекрасным, солнечным и светлым. Живу верой и надеждой на то, что когда-нибудь я смогу вернуться домой".

"К сожалению, Леся, не все выдержали. И не все из этих застенков вернулись живыми. Люди просто потом уплывали в Днепре спустя некоторое время".

"21 век, невозможно поверить, что такое происходит".

"Сделали столько горя нашему украинскому народу в 21 веке".

"В Херсоне было ад, женщину из соседнего подъезда похитили в начале мая, вернулась ли она, жива ли до сих пор неизвестно".

"Ужас, звери, дикие звери. Им будет за это все большое возмездие".

"Это все сплошное горе и боль".

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