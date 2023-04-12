Популярная украинская певица и солистка группы Go-A Катя Павленко, которая вместе со своим коллективом стала настоящей звездой "Евровидения" и прославилась на весь мир, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на совей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась загадочным фото и удивила жестким откровением о личном.

По словам Кати, у нее все время была сложная жизнь, и она часто подстраивалась под других в ущерб себе. Артистка призналась, что ей долгое время приходилось играть роли, скрывать свою настоящую эмоциональную сущность и прощаться с людьми, которых она любила.

"Когда у меня был выбор сделать больно себе или кому-то, я выбирала себя, потому что знала, что сильна и все переживу, а потом видела, как обесценивают мои переживания. А знаете что? А идите-ка вы все к черту. Я хочу чувствовать мир, плакать от песни, смеяться от фильма, говорить вслух о своей любви, петь о том, что меня волнует, делиться своей грустью, радостью, безнадежностью, счастьем, светом и темнотой. Больше не хочу подстраиваться под чужие настроения, больные амбиции. Не хочу упускать шанс из-за чьей-то некомпетентности, зависти, лень, отсутствия мотивации и не желания развиваться. Я хочу двигаться вперед, потому что чувствую, что у меня есть силы и желание действовать и менять пространство вокруг себя, но для этого нужно освободиться от того, что тянет моя лодка на дно – от перекладывания ответственности за свою жизнь на других", - поделилась Павленко.

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