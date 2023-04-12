Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео со своего прямого эфира, на котором пела вживую.

В ролике, который частично снимала сама Светлана, при этом исполняя песни и показывая, кто и что ее окружает. Примечательно, что на видео артистка говорит на русском языке, а вот петь начала на украинском. Перед камерой певица появилась в белом наряде с узкими штанами и свободной кофте с переливающимися крестами. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Лобода ничего не написала, зато пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Выходите почаще! Мы скучали по вашим эфирам".

"Такой был атмосферный эфир! Выходите почаще!".

"Двойные стандарты и лицемерие. Когда надо на украинском, когда удобно на русском".

"Сейчас вырвет, снова на русском".

"Спасибо за эфир! Было интересно заглянуть к вам на репетицию".

"На Машу Распутину похожа тут".

"Так интересно было побыть с вами на репетиции! Мы очень скучали по вашим эфирам".

"Не звучишь ты по-украински".

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