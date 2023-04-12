Известная телеведущая Леся Никитюк показала кадры с последней своей работы над тревел-шоу, задев украинцев.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк не так давно рассказала, что намерена продолжить снимать съемки своего тревел-шоу, даже несмотря на все сложности. Сейчас артистка решила рассказать подробнее, ведь работа над сезоном выдалась непростая - с коллегами артистка ездила по разрушенным городам.

«Я хочу поблагодарить всех военных, кто помог в съемке Маршрутки (отмечать не буду) Спасибо всем военным, за то, что у нас есть возможность сегодня снимать Маршрутку!

Жду с нетерпением победы! Верю, что скоро мы с Богдановичем отправимся на ней показывать только туристические места нашей страны🙏» - поделилась Никитюк.

В сети украинцы поддержали артистку и граждан в целом:

«Очень мощный выпуск. После увиденного мой Николаев – конфета. Действительно страшно представить, как люди до сих пор на левом берегу Херсона; Херсонцы невероятны, все ждали ВСУ;

Смотрела выпуск, наплакалась; Я из Херсона и всегда была здесь; Боже какое горе пришло на нашу землю. Сколько боли; Низкий Вам поклон и Вечная Благодарность!».

Ранее Леся побывала в месте, где российские оккупанты держали в плену мирных жителей Херсона. Она сделала фото, стоя посредине узкой комнаты с жуткой и угнетающей атмосферой. Телеведущая выглядит растерянной и напуганной.

Напомним, Великий из "Квартал 95" жестко высмеял скандальную блогершу из Закарпатья.

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