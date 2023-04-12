Популярная украинская певица Руслана Лыжичко, которая в 2004 году впервые принесла Украине победу на "Евровидении", продолжает радовать своих поклонников новой музыкой и занимается общественной деятельностью. Так, недавно на своем ютуб-канале звезда опубликовала интервью с известной волонтеркой Любой Шипович. В ходе этого разговора Руслана рассказала, чего больше всего боится во время этой войны.

По словам артистки, украинцам нужно мобилизовать все силы, даже в тылу, не проспать и не просмотреть эту войну, а быть активными и помогать всеми силами. Руслана отметила, что мы не сможет все время искать приют на чужбине, большинство людей все же хотят жить у себя дома, и для этого нужно быть активными даже в тылу.

"На войне самое страшное – профукать, проспать, можно просто просмотреть войну. И проиграть только из-за того, что мы смотрели на войну, а не делали все, что от нас могло зависеть. Не спящих людей, активных, должно становиться все больше. Вот кто себя сейчас воином должен считать. Я активный, я не сплю, с помогаю фронту, чем могу", - сказала Лыжичко.

Также певица призвала людей, которые сейчас живут за границей, снова выходить на мирные акции, устраивать митинги, чтобы напоминать миру о войне в Украине, и о том, что нам нужно оружие. По словам Русланы, это нужно делать не где-то отдельно, а в каждой стране, где сть украинцы, чтобы сформировать повестку и общественное мнение.

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