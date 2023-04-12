Украинская актриса, победительница танцевального шоу и первая "Холостячка" Ксения Мишина в интервью на YouTube-канале украинского журналиста Славы Демина, обсудила свои предыдущие отношения с женатым мужчиной. Она не уточнила имя своего бывшего партнера и время, когда они встречались, но подчеркнула, что больше не будет встречаться с женатыми мужчинами (чтобы посмотреть выпуск, доскролльте страницу до конца).
Ксения отметила, что после прошлого опыта она осознала, что не будет больше лезть в такие отношения, особенно если не знает, что ее партнер уже женат. Актриса подчеркнула, что если кто-то осознанно идет на такой шаг, то должен быть готов к последствиям.
"Во-первых, я не знала об этом. Я узнала, когда узнала, – все уже развалилось. Конечно, мы расстались. Но если ты осознанно идешь на это, то должна понимать последствия", – оправдалась Мишина перед поклонниками.
«Актриса! И на сцене и в жизни!; Сколько можно одно и тоже?; Всегда есть две правды. У нее своя правда, у Эллерта своя; За окном кононада, а здесь нет работы, а в своей квартире жить не хочу и 70-80 тыс. расходы. Какие же несчастные; фальшивая и чрезмерная, отталкивает очень» - подметили в сети.
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Также в своем посте она выразила свою глубокую любовь и благодарность к сыну, назвав его своей главной силой и мотивацией.
Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.