Популярная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая заменила Тину Кароль в последнем сезона "Танців з зірками", а незадолго до полномасштабной войны вышла замуж и переехала жить в Швейцарию, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась трогательным видео, на которое невозможно смотреть без слез.

Как оказалось, это видео с украинцами, которых только что освободили из плена. В частности, в ролике можно увидеть, как военный после плена впервые звонит своей мамой. Это выглядит очень трогательно и задевает до слез.

В подписи к публикации Онуфрийчук поделилась своими эмоциями: "Военный в первые минуты после освобождения из плена звонит по телефону маме. Это видео невозможно смотреть без слез. Вчера Украине удалось вернуть еще 100 наших защитников и защитниц. Господи, помоги нам, чтобы все украинцы — военные и гражданские вернулись домой".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Пусть каждый человек, ожидающий своего родного, дождется такого звонка, пусть объятия будут скорей! Слезы".

"Слезы, что пережили этот парень и его семья. Дай Бог, чтобы все вернулись невредимыми. Скорейшей победы нашей Украине. Пусть уже кончится этот ужас".

"Пусть Бог оберегает наших военных, сколько мучений и бед они терпят".

"Видела это вчера, также ревела".

"Пусть все наши мальчики и девочки вернутся домой, пусть их хранит Господь!".

"Невозможно смотреть без слез. Пусть его и всех наших защитников оберегает Господь".

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