Вместо того, чтобы создавать интригу, в этот раз кулинар и "МастерШеф" Евгений Клопотенко решил сразу раскрыть все фишки рецепта кулича с орешками и апельсиновой цедрой. Повар уверен, что многие просто боятся печь кулич, но он гарантирет - все получится, если следовать пошаговым инструкциям.

Вначале, разведите 20 дрожжей в миске с 150 мл молока и 1 ст.л сахара, затем оставьте смесь на 20 минут. Замочите 50 г грецких орехов в 50 мл молока и взбейте 8 желтков с 200 г сахара. Растопите 100 г сливочного масла и снимите цедру с 2 апельсинов.

Далее, смешайте опару из 500 г муки и взбитых желтков, и оставьте ее на 20-30 минут, чтобы подняться. Затем добавьте в муку с желтками цедру апельсина, растопленное масло и орехи, и замесите тесто. Поставьте его на час подходить в теплое место, затем выложите его в форму для кулича, застеленную пергаментом, и дайте постоять еще 20 минут. Печь кулич нужно примерно 50 минут при 180 градусах.

Пока кулич стынет, вы можете сделать помадку, взбив 2 белка и добавив к ним 200 г сахарной пудры. Замочите 5-7 г желатина в 50 мл воды и растопите его на водяной бане, затем смешайте желатин и глазурь.

"Некоторые могут подумать, что этот рецепт требует слишком много времени на отлеживание теста, но я уверен, что готовить будет гораздо проще, чем вы думаете. И результат точно того стоит" - заключил Клопотенко.

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