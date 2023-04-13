Известный украинский телеведущий, блогер и интервьюер Анатолий Анатолич, который с начала войны отвез семью за границу, а сам остался в Украине несмотря на законное право выехать, так как он отец троих детей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен показал, что приехал к детям в США.

Как видно, на новой фотографии Анатолий запечатлен на прогулке среди небоскребов вместе со своими дочками Алисой и Лолитой. Судя по снимку, звездное семейство побывало или собирается посетить какое-то особенное место, так как они в нарядных образах и при полном параде.

В подписи к публикации Анатолич написал: "Мотивирующий пост. Текст придумайте сами. Это ваш первый шаг к успеху! Хорошего вечера".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогера:

"Бесценное сокровище отца! Они сейчас получают не только любовь, ласку, тепло, воспитание, но и много всего того, что потом нужно отдать родителям, своим детям".

"Счастливая и хорошая украинская семья".

"Сокровище в ваших руках".

"Доченьки. Ваши крылья".

"Вы в Чикаго, а встреча с земляками?".

"О, и я в Чикаго на выходные".

"Папа. Такая хорошая семья".

"Шикарная команда".

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