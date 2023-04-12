После заявлений о болезни Каменских продолжает свои концерты, что до сих пор удивляет ее поклонников.

Певица Настя Каменских привлекает внимание к себя многими способами - она делится кадрами в сети, рассказывает о новых песнях и делится анонсами концертов. При этом о личной жизни не говорит, только недавно исполнительница призналась - у нее проблемы с голосом и она проходит серьезное лечение.

Тем не менее, из-за активных выступлений Насти многие сомневаются в ее искренности и удивляются, как ей удается так много петь, танцевать и при этом проходить лечение. Чтобы оправдаться, артистка выложила новые кадры в Стори.

«Каждый день я продолжаю лечение и занятие вокалом. До тура все меньше времени, очень хочу восстановить голос на все 100%» - поделилась Настя. На кадрах она предстала без лишнего пафоса – никакого трендового наряда, макияжа и предпочла быть более настоящей, чем с множеством фильтров.

Недавно Настя Каменских впервые прокомментировала слухи о возможном разводе с ее мужем, украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко), во время участия в благотворительном концерте. Она ответила на вопросы поклонников и заявила, что они не расстаются и у нее все хорошо.

Когда ее спросили, где находится Потап и почему они не вместе на мероприятии, Каменских пошутила, что они не обязаны ходить вместе всюду, поскольку они не являются близнецами.

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