Анна Кошмал не употребляет мясо в своем рационе, потому и плов у нее вышел по особенному рецепту.

Украинская актриса Анна Кошмал, которая стала популярной благодаря роли Жени в сериале "Сваты", следит за своей фигурой. Она занимается йогой и придерживается правильного питания. Знаменитость решила поделится со своими подписчиками в Инстаграм рецептом необычного плова, который готовит дома для мужа и маленького сына.

Так, Анна Кошмал отказалась от ежедневного употребления кофе два года назад и заменила его более здоровым вариантом - чаем матча. Он выводит токсины из организма, дает сил на весь день и очень бодрит. К тому же артистка не употребляет мясо в своем рационе, потому и плов у нее вышел по особенному рецепту.

Так, для приготовления плова по рецепту Анны Кошмал, вам понадобится:

400 г отварного риса

100 мл оливкового масла

100 мл соевого соуса

3 зубчика чеснока

свежий имбирь по вкусу

1 столовая ложка меда

1/3 лимона

Как отметила актриса, вам достаточно натереть на терке имбирь и нарезать мелко лимон. После чего высыпать рис на сковороду с оливковым маслом, добавить соевый соус, чеснок, натертый имбирь, порезанный лимон и мед. Перемешайте все на сковороде и тушите под закрытой крышкой на медленном огне около 10 минут.

"Вы можете готовить его с фасолью, сыром тофу или с грибами. Также можете добавлять свои любимые овощи", - добавила Анна Кошмал.

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