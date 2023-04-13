Популярный украинский исполнитель Melovin (Костя Бочаров), который был участником "Евровидения" от Украины, а с начала войны полностью украинизировался, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил очаровательное видео, на котором показал, как отмечал свой день рождения.

Как оказалось, на днях Melovin отметил свое 26-летие, и по этому поводу устроил небольшую вечеринку с самыми близкими. Похоже, празднование проходило в черных тонах, так как видно некоторые декорации и наряды гостей – черные. На видео, которое показал Костя, его можно увидеть во время фотосессии с родителями. Они выглядят очень мило, видно, что в их семье царит настоящая идиллия.

В подписи к публикации Костя написал очень трогательные слова о своих родителях: "Как Ньютону свалилось на голову яблоко, так и я появился в вашей жизни. Чудное, непредсказуемое и наполненное вечными открытиями! Я вас люблю! Мам, Пап, вчера за большим столом я видел в ваших глазах нечто невероятное, как холодная роса на глазах, мечтательное и гордое как мной, так и моим окружением. Я очень благодарю, что вселенная подарила мне именно Вас, а Вам маленького меня. Мои друзья, мои учителя, моя семья, моя опора, моя вера в себя. Спасибо!".

Напомним, "Вы пример и мотивация": Гвоздева из "Танців з зірками" восхитила чудесами растяжки.

Как сообщала Politeka, "Все это не дорого": Дантес честно рассказал о своем решении на ближайшие два года.

Также Politeka писала, что "Это просто поджог": разведенная Квиткова устроила сеанс самолюбования и сняла на видео.