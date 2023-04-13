Известная телеведущая, звезда "1+1" Маричка Падалко пострадала из-за того, что регулярно говорит о преступлениях российских оккупантов.

В этот раз на своей странице в Instagram Маричка Падалко рассказала о главных новостях за 413 день полномасштабной войны и пожаловалась, что соцсеть наказывает ее за правду о россиянах.

"Инстаграму не понравилось мое упоминание вчера о северных соседях. Причем, никакие символы в слове, начинающемся на «Р» и заканчивающемся на «Я», уже не спасают. Мой профиль не будет попадать больше в рекомендации. Поэтому собственно первая фотография – специально для инстаграма - все, как любит политика сети 🤓 Извините за неуместность", - написала ведущая и попросила подписчиков поставить что-то под ее сообщением, чтобы помочь выйти из бана.

Она рассказала, что в ответ на появление видео с обезглавливанием украинского плененного CNN обнародовала информацию, что в последнее время появилось как минимум еще одно подобное видео. Мониторинговая миссия ООН в Украине по соблюдению прав человека жестко отреагировала на появление видео с казнью украинского воина.

Министерство обороны Украины призвало остановить распространение кадров казни: «Теперь, когда это уже все увидели, это должны смотреть прокуроры и международный суд». СБУ возбудила дело.

Своеобразно отреагировала рф. Хотя спикер путина на словах осудил видео, но предложил выяснить вообще, кто на нем и чьи вооруженные силы это сделали (видео 3).

Премьер Шмыгаль провел встречу с главой Пентагона и призвал предоставить Украине истребители F-16 (фото 4).

Правка к закону, возвращающая защитникам 30 тыс. грн надбавки, не предусматривала источников выплат – заявил глава финансового комитета ВР Гетьманцев. Потому деньги вернут, если найдут финансирование.

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.