Популярная украинская певица Оля Полякова рассекретила свой рецепт паски и приготовила ее вместе со звездой "Мастер Шеф".

На своем YouTube-канале Оля Полякова опубликовала видео, в котором вместе со звездой кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владом Мицкевичем приготовила паску (чтобы посмотреть подробный видеорецепт, пролистайте вниз).

"Дорогие мои, по многочисленным просьбам зрителей кулинарного шоу "Он готовит, она руководит" мы вместе с Владом Мицкевичем записали для вас видеорецепт моей паски. Попробуйте обязательно! Обещаю, это будет лучшая паска в вашей жизни!", - советует певица.

Для опары берем:

100мл молока

100г муки

7,5г сухих дрожжей или 40г живых

Все смешиваем и на 30-40 минут ставим в теплое место.

Для теста нам понадобятся:

6 желтков + 100г сахара

4 белка (или 3, если яйца крупные) + 100г сахара

400г муки

150г сливочного масла

цедра 1 лимона

цедра 1 апельсина

ваниль

3г соли

изюм, замоченный в черном роме или в воде

Для глазури:

200г сгущенки

150г сахарной пудры

150г сухого молока

Весь процесс готовки Оля Полякова и Влад Мицкевич показали в видео. Выпекать паску нужно сначала 10 минут при температуре 170-180º, а затем еще 30 минут при 160º.

Поклонники в комментариях оценили рецепт паски от Оли Поляковой:

"Паски крутые, но вы еще круче.. плачу... Оля, это совет, чем занять мужчину, пока ты печешь паски, спасибо!";

"Это невероятно, спасибо 👌".

Напомним, Оля Полякова резко осаждила известную певицу и высмеяла ее "бессмысленные" оправдания.

Как сообщала Politeka, Полякова неожиданно высказалась об исчезновении Олега Винника.

Также Politeka писала, что Полякова с отклеенными ресницами насмешила конфузом рядом с Ефросининой.