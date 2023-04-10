Полякова звинуватила артистку і людей, подібних до неї, у тому, що вони йдуть на поводу у грошей, жертвуючи чесністю та інтегритетом.

Під час епізоду українського ранкового шоу "Сніданок з 1+1" Полякова назвала Лорак людиною без мізків і запропонувала забути про її існування для українців (щоб подивитися інтерв'ю, доскролльте сторінку до кінця).

Полякова заявила, що треба викреслити Ані Лорак із нашої пам'яті. Вона описала Лорак як людину без совісті та мізків. Полякова критикувала Лорак за те, що вона не могла назвати війну своїм ім'ям в інтерв'ю, а також за те, що робила дурні та несерйозні виправдання, такі як "я була маленькою". Полякова звинуватила Лорак і людей, подібних до неї, у тому, що вони йдуть на поводу у грошей, жертвуючи чесністю та інтегритетом.

"Якісь безглузді незрілі виправдання. Усі ви розумієте, всі ви знали! Ви просто дуже хотіли грошей!" – додала Полякова.

Полякова також заявила, що дорослі не можуть бути аполітичними. Вона стверджує, що якщо хтось має право голосу, то він несе політичну відповідальність і не може використовувати виправдання, такі як "я надто маленький" або "я дівчинка".

Також Оля Полякова спромоглася здивувати зовнішнім виглядом без зайвих прикрас. Співачка Оля Полякова розповіла про те, що її найбільша вага становила 86 кілограмів.

У період, коли вона годувала грудьми свою молодшу дочку, вона набрала 22 кілограми і, за її словами, виглядала як "величезна шафа на ніжках". Вона навіть почала шукати свої фото з такою вагою і сміялася, згадуючи себе після пологів.

Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.

Як повідомляла Politeka, Полякова в Грузії зробила несподіване відкриття та згадала Сердючку.

Також Politeka писала, що Полякова влаштувала гарячі танці зі своїм партнером, опинившись нагору ногами.