Артистка вирішила згадати про свого колегу і заговорила про його зникнення згодом.

Під час епізоду українського ранкового шоу "Сніданок з 1+1" Полякова щодо зникнення Олега Винника та чуток про його хворобу заявила, що нічого не знає про ситуацію і вважає, що його шанувальники мають право знати, що відбувається (щоб подивитися інтерв'ю, доскролльте сторінку до кінця).

Вона закликала Винника звернутися до своїх шанувальників публічно та висловила сподівання, що він живий і здоровий.

«Я вважаю, що його шанувальники мають право знати, що відбувається з ним. Я з ним не спілкуюся, ми спілкувалися лише раз на початку повномасштабного вторгнення. Потрібно просто вийти в ефір та сказати: „Я з вами“. Я не можу засуджувати людей, коли не знаю, що з ним. Він живий взагалі? Може він не може говорити», — зазначила вона.

Також раніше Полякова заявила, що потрібно викреслити Ані Лорак із нашої пам'яті. Вона описала Лорак як людину без совісті та мізків.

Полякова критикувала Лорак за те, що вона не могла назвати війну своїм ім'ям в інтерв'ю, а також за те, що робила дурні та несерйозні виправдання, такі як "я була маленькою". Полякова звинуватила Лорак і людей, подібних до неї, у тому, що вони йдуть на поводу у грошей, жертвуючи чесністю та інтегритетом.

Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.

Як повідомляла Politeka, Полякова в Грузії зробила несподіване відкриття та згадала Сердючку.

Також Politeka писала, що Полякова влаштувала гарячі танці зі своїм партнером, опинившись нагору ногами.