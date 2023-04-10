Під час епізоду українського ранкового шоу "Сніданок з 1+1" Полякова щодо зникнення Олега Винника та чуток про його хворобу заявила, що нічого не знає про ситуацію і вважає, що його шанувальники мають право знати, що відбувається (щоб подивитися інтерв'ю, доскролльте сторінку до кінця).
Вона закликала Винника звернутися до своїх шанувальників публічно та висловила сподівання, що він живий і здоровий.
«Я вважаю, що його шанувальники мають право знати, що відбувається з ним. Я з ним не спілкуюся, ми спілкувалися лише раз на початку повномасштабного вторгнення. Потрібно просто вийти в ефір та сказати: „Я з вами“. Я не можу засуджувати людей, коли не знаю, що з ним. Він живий взагалі? Може він не може говорити», — зазначила вона.
Також раніше Полякова заявила, що потрібно викреслити Ані Лорак із нашої пам'яті. Вона описала Лорак як людину без совісті та мізків.
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Полякова критикувала Лорак за те, що вона не могла назвати війну своїм ім'ям в інтерв'ю, а також за те, що робила дурні та несерйозні виправдання, такі як "я була маленькою". Полякова звинуватила Лорак і людей, подібних до неї, у тому, що вони йдуть на поводу у грошей, жертвуючи чесністю та інтегритетом.
Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.
Як повідомляла Politeka, Полякова в Грузії зробила несподіване відкриття та згадала Сердючку.
Також Politeka писала, що Полякова влаштувала гарячі танці зі своїм партнером, опинившись нагору ногами.