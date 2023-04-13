Популярная украинская блогерша и модель Анна Неплях, которая несколько лет назад получила титул "Мисс Украина-Вселенная" и представляла нашу страну на международном уровне, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась забавным видео со своего участия в популярном шоу.

Похоже, после своих путешествий в Европе и Японии Аня вернулась в Киев, где пришла на съемки популярного развлекательного шоу "Я люблю Украину". В ролике можно увидеть, что девушка принимала участие в конкурсе с комиком Фимой Константиновским, он что-то показывал, а Аня должна была угадать что именно. При этом девушка так задорно и искренне смеялась, что произвела настоящий фурор в студии.

К слову, на съемки модель пришла в соблазнительном total black луке – на ней короткое платье с открытыми плечами и пушистыми элементами, которое подчеркнуло изящную фигуру. Волосы девушки собраны в высокий элегантный хвост, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к публикации Неплях написала: "Моя любимая часть из шоу "Я люблю Украину" на телеканале @tet_tv смотри уже на ютубе, 4 выпуск!". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию модели:

"Аня смотрели шоу, очень понравилось! Ты прямо заряжала смехом всех вокруг".

"Ты такая красивая".

"Аня классная, а шоу такая глупость".

"Огонь".

"Красотка".

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