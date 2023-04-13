Как пишет Politeka.net, Руслана Лижичко - известная украинская певица, которая победила на Евровидении еще в начале "нулевых" годов. Руслана дала интервью "Суспільному", где рассказала, что нужно сделать на Евровидении в Ливерпуле, чтобы помочь Украине.

Руслана Лыжичко

"Просто пишите всем кого знаете друзьям. Эти социальные штормы очень помогают. Это тоже оружие и большая поддержка нашим парням", - рассказала Руслана, обращаясь к украинцам, чтобы активничали в комментариях под трансляциями.

Также звезда рассказала, что планирует поехать выступить в Ливерпуль на Евровидение. Как отметила знаменитость, она надеется, что в Ливерпуле будет аналогичная ситуация Стамбулу, когда можно было взять везде украинские флаги и когда украинцы выступали, весь зал стал сине-желтым.

Руслана Лыжичко

Стоит отметить, что в этом году Евровидение пройдет в Ливерпуле, несмотря на победу Украины. Пройдет конкурс уже в мае текущего года. Планируется, что будут эфиры с 9 по 13 число. Украину представят группа TVORCHI. Коллектив победил на Нацотборе Евровидение, где их выбрали зрители во время голосования в приложении "Дія". Второе место заняла певица KRUTЬ, а тройку замкнула Jerry Heil, которая была одной из фавориток конкурса.

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