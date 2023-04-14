Украинская актриса, Ксения Мишина, опубликовала на своих социальных сетях фотографии из своей последней фотосессии. На снимках она предстает в черном мини-платье с длинным рукавом, на котором есть интересная деталь.

На фотосессии знаменитость выбрала платье с глубоким декольте, которое подчеркивает ее формы. На фотографиях Мишина сделала акцент на своей фигуре в очередной раз.

Однако подобную откровенность на фото оценили не все, вспомнив и опраздниках, и о тяжелых временах:

«Вы конечно красавица, но без людей мир был бы лучше; Красавица да, но уже остановилась бы немного в Пасхальную неделю и в это тяжелое время, где мы все еще шокированы казнью военного;

Вроде хорошо, но и не по христиански. Надо возвращаться к первому мужчине, если он не был до женитьбы разведен. Это грех такое постить – вызываешь у мужчин нечистые мысли, а потом сама же страдаешь без Божьей защиты; Как-то бездушно, хоть и красиво».

Ранее Мишина уже не однократно хвалилась тем, как ей удалось похудеть на девять кг и показала свой результат. По словам Мишиной, пришлось потрудиться и только комплексный подход к теме преображения ей помог. Звезда также решила назвать продукты, которые точно будут полезны или наоборот- навредят процессу похудения.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.