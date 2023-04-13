На своей странице в Instagram Лилия Ребрик показала себя без фильтров и ответила на грубые комментарии под ее предыдущим постом, где у артистки заметили сильные синяки под глазами.

"Боже, какие у вас синяки под глазами?!". Люди, я тоже человек 🫠 И синяки у меня бывают, и устаю, и болею иногда, и без настроения просыпаюсь, и плачу по ночам после видео с пытками, и собираю себя в кучу на утро, и дело делаю. Все, как у всех 🤷‍♀️! И это нормально. Ненормально не воспринимать женщину такой, как она есть: загонять ее в какие-то иллюзорные рамки красоты, ждать от нее всегда идеальной прически, маникюра, настроения, высмеивать за лишние кило или наоборот — за их недостаток, говорить о возрасте, усталости или кровоподтеках под глазами", — пишет ведущая.

Звезда напомнила всем девушкам, что нужно любить себя такими, как есть, ведь каждая по-своему прекрасна.

"P.S. Ну а комментаторам под вчерашним постом раскрою маленькую тайну — весь секрет в плохо выставленном свете. И такое у меня тоже бывает! 😌", — добавила Лилия Ребрик.

В комментариях и лайками артистку поддержали другие знаменитости, среди которых Светлана Тарабарова, Даша Астафьева, Анна Кошмал, Ольга Сумская, Елизавета Глинская, Виталий Козловский.

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