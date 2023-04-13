Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - известная украинская актриса и звезда "Квартал 95". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. У Кравец есть трое детей - старшая дочь Маша, а также двойняшки Катя и Иван. Сейчас малышам по шесть лет, но Кравец не очень любит показывать их в своем блоге. Но в этот раз Елена решила сделать исключение, показав в сторис Инстаграм дочь Катю.

"Поняла кое-что после ваших слов и сообщений, улыбнулась на этой улыбке даже...", - написала Кравец, показывая дочь.

А до этого звезда похвасталась подарком, который получила от военных. Как оказалось, Елена получила расписанный флаг, который планирует сохранить для внуков.

"Получила не так давно подарок от военных, которому нет цены. Сохраню его и буду показывать внукам, когда стану бабушкой, когда они будут спрашивать меня о войне. Кто бы мог подумать, что мы тоже будем рассказывать о ней, как и нам когда-то наши дедушки… А еще на этой неделе произошли две фразы, которые я услышала от наших гостей, тоже военных, во время съемки в студии «Тихий вечер»", - написала Кравец.

Напомним, мошенники взялись за Елену Кравец из "Квартал 95"

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