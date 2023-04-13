Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - известная украинская актриса и звезда "Квартал 95". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. У Кравец есть трое детей - старшая дочь Маша, а также двойняшки Катя и Иван. Сейчас малышам по шесть лет, но Кравец не очень любит показывать их в своем блоге. Но в этот раз Елена решила сделать исключение, показав в сторис Инстаграм дочь Катю.
"Поняла кое-что после ваших слов и сообщений, улыбнулась на этой улыбке даже...", - написала Кравец, показывая дочь.
А до этого звезда похвасталась подарком, который получила от военных. Как оказалось, Елена получила расписанный флаг, который планирует сохранить для внуков.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Самая богатая певица Украины разводится с мужем-миллиардером: "За 20 лет супружеской жизни..."
Денежную помощь ВПЛ начали отбирать: принято новое решение
"Россиянам придется уходить": ВСУ приготовили оккупантам "котел", первые подробности
"Бахмута уже нет": боец ВСУ раскрыл тяжелую реальность и приказ от командования
"Получила не так давно подарок от военных, которому нет цены. Сохраню его и буду показывать внукам, когда стану бабушкой, когда они будут спрашивать меня о войне. Кто бы мог подумать, что мы тоже будем рассказывать о ней, как и нам когда-то наши дедушки… А еще на этой неделе произошли две фразы, которые я услышала от наших гостей, тоже военных, во время съемки в студии «Тихий вечер»", - написала Кравец.
Напомним, мошенники взялись за Елену Кравец из "Квартал 95"
А еще Politeka сообщала, что Кравец из "Квартал 95" удивила кадрами закулисья "Мавка. Лесная песня"
Также Politeka писала, что Кравец из "Квартал 95" рассказала о необычном подарке от военных