В этот раз на своей странице в Instagram артистка разместила видео, в котором показала, как происходило озвучивание анимационных героев ленты.

"И хотя мы ни разу не виделись друг с другом во время работы над своими персонажами, я благодарна за возможность быть в компании этих талантливых людей и приобщиться к этому волшебному и в чем-то для меня даже терапевтическому процессу. Делимся с вами частицей закулиснья и приглашаем увидеть результат нашей работы в кино! 🌿", - написала Елена Кравец под видео.

В студии кроме звезды "Квартал 95" работали также многие другие украинские знаменитости: Наталья Денисенко, Артем Пивоваров, Екатерина Осадчая, Михаил Хома (Дзидзьо), Юлия Санина, Олег Скрипка, Сергей Притула и другие.

Украинцы в комментариях поддержали Елену Кравец и делятся отзывами о "Мавке":

"Супер! Смотрела этот мультик, он великолепен! Спасибо, за невероятную озвучку! 🥰💙💛";

"Браво, браво, браво!!! Просто молодцы. И правда магия!!❤️";

"Какая палитра прекрасных актеров и симфония прекрасных голосов. Елена, счастье, что вы озвучили роль в этом мультике👏👏👏, вас чрезвычайно приятно слушать всегда";

"Очень-очень классный мультик ❤️❤️❤️❤️ в самое сердечко".

Напомним, звезды Квартала не смогли сдержать слез прямо на сцене.

Также сообщалось, что артист Квартал 95 "порвал" YouTube новой пародией.

Кроме того, Politeka.net писала, что звезда "Женского квартала" рассказала об отношениях с Юрием Ткачом.