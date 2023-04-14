Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая стала популярной благодаря шоу "Х-Фактор", где ей сначала не поверили судьи и заставили спеть без музыки. Артистка смогла второй раз удивить, а фрагмент шоу набрал десятки миллионов просмотров. А недавно Николайчук заявила, что больше не видит себя как украинскую певицу.

Не забывает Аида и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда поделилась кадром с церемонии в США, где позировала в черном платье с декольте.

А до этого Николайчук обратилась к украинцам. Звезда поделилась новогодним фото и поздравила своих фанатов.

"В этом году многие из нас встречали Новый Год на чужбине. А еще больше, прячась в подвалах от российских ракет. Дорогие мои украинцы, в эту Новогоднюю ночь у нас было одно желание на всех – мир и победа. Ну и… сами знаете что. И я верю, что в 2023 году наше общее желание обязательно сбудется. С Новым Годом", - написала звезда в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"С Новым годом, Аида!!! Пусть 2023 год принесет вам то, чего вы желаете!! Молюсь тебе и прекрасным людям Украины!!";

"С Новым годом, Аида! Пусть 2023 будет наполнен радостью и новыми начинаниями!";

"Аида у тебя такой красивый голос и ты тоже красивая , я до сих пор не понимаю как ты еще не такая известная".

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