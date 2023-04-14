Певица Jerry Heil показала новую песню, но не всех восхитила ее композиция.

Как пишет Politeka.net, Jerry Heil - известная украинская певица, которая стала популярной благодаря своему хиту "Охрана - Отмена". Теперь у артистки множество хитов и она сотрудничает с многими украинскими звездами. А в прошлом году Яна Шамаева (так зовут в жизни певицу) пошла на Нацотбор на Евровидение, но заняла только третье место.

Не забывает Jerry Heil и о ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда поделилась новой песней, опубликовав ее в своем блоге.

"Остался месяц — и мы с вами увидимся в туре по Украине!", - написала звезда в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"привет я просто мечтаю с тобой увидеться в жизни;)";

"Не Пасха, а Великдень. Пасха это другой праздник";

"когда записала четыре строчки и второй год всех ими задалбываешь";

"Мне так нравится эта песня! Она так красива!";

"Да поезжай уже а свое село кто-то держит страдальца ты наша".

Стоит отметить, Jerry Heil, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после начала полномасштабного вторжения активно освещает происходящее в своем блоге.