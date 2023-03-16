Український телеведучий Володимир Остапчук показав, як виглядав у дитинстві, поділившись фотографією у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук – відомий український телеведучий, який став зіркою шоу "Маска". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після початку повномасштабного вторгнення Володимир пішов у військкомат, щоб вирушити на захист України. Після цього в'їзду якийсь час був у поліцейському патрулі.

Не забуває Остапчук і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка вирішила побалакати з фанатами.

"Не майнув, але ви питайте", - написав Володимир.

"Вова, ти добре навчався у школі?", - Запитав фанат.

"Ага, золота медаль. З якої на випускному мої однокласники-двієчники фоткалися і мало не втратили у фонтані. Десь у мами у шафі в Умані", - написав Володимир у відповіді.

"Які враження після поїздки до Херсона та Херсонської області?", - запитав фанат.

"Дуже проукраїнські люди, я начебто до Черкас приїжджаю. Мова, прапори, ось це наше "драсті, дякую, синку". Боляче за них. Дороги розбиті, немає води і світла, але головне - світло в очах", - поділився чесно Володимир .

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