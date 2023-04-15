Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны начала работать над репертуаром на украинском языке, а недавно отыграла большой концерт с украинской программой, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда порадовала фанатов приятной новостью.
Так, в своем профиле Оля опубликовала видеоанонс со своего концерта и сообщила, что телевизионную версию этого шоу можно увидеть на ее ютуб канале. По словам певицы, многие люди, которые не присутствовали лично на большом концерте, просили ее показать видеоверсию выступления. И она это сделала, теперь каждый может посмотреть этот концерт. Судя по видео, зрители услышат не только новые украинские песни артистки, но и старые хиты, переведенные на украинский язык.
В подписи к публикации Полякова написала: "Дорогие, телеверсия новой концертной программы "Все буде добре" по вашим многочисленным просьбам уже на моем YouTube-канале! Обязательно посмотрите, жду ваших отзывов! Ссылку оставила в шапке профиля".
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Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Такие трогательные и насыщенные были концерты".
"Просто мировой уровень вокала, постановки. Искренность и настоящая Полякова – просто огонь! Искренняя благодарность".
"Благодарю вас за вашу работу. Вы мне душу оживляете! Желаю вам счастья".
"Олечка, вы огонь! Украине очень повезло, что у нас есть такие люди, как Вы! Я вас очень уважаю".
"Я в восторге, так круто, так душевно это было! И слезы, и радость, и смех, и гордость и благодарность – в этом концерте почувствовалось все! Браво! Голос у Оли бомба!".
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