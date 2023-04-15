Кулинар Евгений Клопотенко считает, даже те, кто не интересуется кулинарией, ощущают желание попробовать что-то новое и свежее во время весны. Некоторые люди могут передать это чувство не только словами, но и блюдом, которое будет вкусным и освежающим, как весна.

"Поэтому предлагаю попробовать тосты с сыром и редиской. Это блюдо идеально подходит для легкого обеда или закуски в теплое время года. Чувствуете вкус весны?" - добавляет Клопотенко.

Вот рецепт тостов с редиской и сыром:

Ингредиенты:

2 куска хлеба для тостов

4-6 редисок

50 г крем-сыра

Цедра половины лимона

1 ст. л. оливкового масла

2 веточки мяты

Соль и перец по вкусу

Сначала нужно тщательно промыть 4-6 редисок и выложить их на кухонное бумажное полотенце, чтобы лишить овощи лишней жидкости. Если редиски большие, то возьмите 4, а если мелкие, то 6. Затем нарежьте их тонкими кружочками.

Далее, подсушите хлеб в тостере или сухой горячей сковороде. Пока хлеб подсушивается, мелко нарежьте листья мяты и натрите цедру из половины лимона, следя, чтобы цедра была только желтая, а белая часть кожуры не попала в блюдо, так как она может придать горечи.

Намажьте хлеб крем-сыром и выложите сверху кружочки редиса. Посыпьте цедрой лимона и мятой, полейте оливковым маслом и добавьте по вкусу соль и перец. Можно украсить блюдо целыми листиками мяты.

Готовые тосты с редиской и сыром можно сразу же подавать и наслаждаться их свежим вкусом.

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