Узвар - это компот на основе сухих плодов, сухих ягод или сухофруктов. Некоторые хозяйки добавляют в него мед, травы и специи. Напиток доводят до кипения и дают немного настояться.
Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом ароматного узвара с добавлением имбиря.
Евгений Клопотенко отметил, что узвар подойдет под любую ситуацию и обстоятельства. В жаркую погоду его можно пить прохладным, а в зимнюю пору можно выпить теплым, чтобы прогреться внутри. Кулинар предложил приготовить не классический узвар, а добавить внутрь нотку пикантности - корень имбиря.
Что вам понадобится для узвара по рецепту Евгения Клопотенко:
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- 350 г смеси для компота (сушеные яблоки, груши и сливы)
- 2,5-3 л воды
- 100 г сахара
- 3 см корня имбиря
Как приготовить:
1. Обязательно помойте смесь для компота. И только после этого переложите в кастрюлю
2. Возьмите корень имбиря и очистите его. Порежьте тонкими полосками и переложите к сухофруктам. Залейте водой и варите около 20 минут на маленьком огне после закипания.
3. Попробуйте на вкус, если нужно добавьте около 100 г сахара. Тогда узвар получится в меру сладким. Вместо сахара можно использовать мед или любой сахарозаменитель.
4. После приготовления дайте настояться – оставьте до полного остывания. Затем процедите напиток в марле. Это сделает компот прозрачным.
5. Хранить его можно в холодильнике до 5 дней, в закрытой банке.
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