Евгений Клопотенко отметил, что в жаркую погоду его можно пить прохладным, а в зимнюю пору можно выпить теплым, чтобы прогреться внутри.

Узвар - это компот на основе сухих плодов, сухих ягод или сухофруктов. Некоторые хозяйки добавляют в него мед, травы и специи. Напиток доводят до кипения и дают немного настояться.

Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом ароматного узвара с добавлением имбиря.

Евгений Клопотенко отметил, что узвар подойдет под любую ситуацию и обстоятельства. В жаркую погоду его можно пить прохладным, а в зимнюю пору можно выпить теплым, чтобы прогреться внутри. Кулинар предложил приготовить не классический узвар, а добавить внутрь нотку пикантности - корень имбиря.

Что вам понадобится для узвара по рецепту Евгения Клопотенко:

350 г смеси для компота (сушеные яблоки, груши и сливы)

2,5-3 л воды

100 г сахара

3 см корня имбиря

Как приготовить:

1. Обязательно помойте смесь для компота. И только после этого переложите в кастрюлю

2. Возьмите корень имбиря и очистите его. Порежьте тонкими полосками и переложите к сухофруктам. Залейте водой и варите около 20 минут на маленьком огне после закипания.

3. Попробуйте на вкус, если нужно добавьте около 100 г сахара. Тогда узвар получится в меру сладким. Вместо сахара можно использовать мед или любой сахарозаменитель.

4. После приготовления дайте настояться – оставьте до полного остывания. Затем процедите напиток в марле. Это сделает компот прозрачным.

5. Хранить его можно в холодильнике до 5 дней, в закрытой банке.

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