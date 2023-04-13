Семья артистов Насти Каменских и Потапа продолжает сталкиваться с критикой после того, как они не стали возвращаться домой и бежали из страны в Испанию. Спустя полгода Анастасия вернулась домой, однако Потап продолжает скрываться, что особенно разозлило экс-фанатов.

А недавно Каменских заявила, что проходит лечение из-за новообразования на связках, поэтому не может выступать так, как прежде, пока не завершит курс здоровления. Тем не менее, она начала заниматься спортом и дала несколько концертов, что удивило сеть. Причем появилась Настя на фоне своего дома с Потапом под Киевом:

«Хотя жизнь многих из нас кардинально изменилась, нужно не забывать о своем здоровье и восстановлении сил. Ведь чтобы отдавать энергию, вдохновлять, мотивировать и наполнять других, мы должны быть наполнены и чувствовать баланс внутри себя.

Поэтому сейчас, чтобы иметь силы на помощь и поддержку других, я позволяю себе провести время наедине с собой, заняться спортом, который так люблю или провести время просто лежа с закрытыми глазами и слушая музыку» - написала Каменских.

Она добавила – не следует забывать о здоровье, ведь это сохраняет также внутреннюю силу. После того, как она посоветовала заняться тем, что поможет отвлечься, хотя бы на несколько минут и спросила, чего люди хотят именно сейчас, Настя получила разную реакцию:

«Чтобы Потап стал волонтером; Желаем больше контента от тебя и Леши; Звучит как мантра; Общение с веселыми и умными людьми и помощи немного; когда только все успеваете, а как же болезнь?».

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