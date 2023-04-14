Катя Осадчая - известная украинская телеведущая, которая после начала полномасштабного вторжения занялась поиском пропавших без вести. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами не только работой, но и личными кадрами. А в этот раз Катя опубликовала новость, где украинским спортсменам запрещают выступать вместе с россиянами.

"Нужно ли бороться за свое право, бороться за отстранение россии и Беларуси и говорить на всех площадках о войне и бороться до последнего? А не изолироваться и давать врагу спокойно ехать на соревнования? Хочу ошибиться, но международные спортивные функционеры вздохнут с облегчением", - написала Катя свое мнение.

"Поддерживаете решение?", - спросила звезда у украинцев и дала варианты ответа.

"Если действовать такой логикой, то нам не нужно было забирать свою Нобелевскую премию мира. И Оксана Матвийчук не сказала бы свою речь о том, что происходит в Украине, которую услышал весь мир. И написали об этом все мировые СМИ. Про двух других лауреатов особенно не вспоминали", - продолжила Катя отстаивать свое мнение и поделилась фото нобелевской лауреатки.

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