Жена Юрия Ткача из "Квартал 95" рассказала о беде, которая произошла у украинского исполнителя Wellboy.

Wellboy - успешный украинский певец, который прославился благодаря своим хитам "Вишні" и "Гуси". А несколько лет назад артист даже пытался стать представителем Украины на Евровидении, но занял третье место на Нацотборе. А теперь со звездой случилась беда, о чем рассказала жена юмориста Юрия Ткача Виктория в своем Инстаграм. Танцовщица опубликовала также обращение артиста в своем блоге.

"У Тохи украли страницу Wellboy его бывшие менеджеры лейбла "Papa music"!!! Подписывайтесь на резервную страничку", - написала Виктория в публикации.

"Друзья, всем привет, меня зовут Антон Вельбой и "вишни-вишни, гуси-гуси". И что вам хочу сказать, что мой официальный аккаунт a.Wellboy забрала компания, с которой я работал в лейбле и сейчас мой аккаунт находится @zlivanabravo, поэтому переходите и следите, будем не терять связь", - сказал звезда.

Стоит отметить, в Инстаграм старого профиля Антона опубликован пост четырехчасовой давности. Там он просит не работать с одним человеком.

"Друзья, этот пост посвящается этому человеку! Трудное время, странные люди, спонтанные решения. Слишком много свежего воздуха в деревне. Не работайте с этой мошенницей, она ввела меня в заблуждение, пообещала золотые горы, обманула", - написал звезда или тот, кто управляет аккаунтом.

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