Злата Огневич - известная украинская певица, которая занимала третье место на "Евровидении", а также побеждала на "Маске" и біла главной героиней шоу "Холостячка". На проекте звезда выбрала победителем Андрея Задворного, но у пары быстро прекратились отношения. Не забывает Огневич и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Злата поделилась видео, где пародировала запроданку Ани Лорак.

"Это невыносимо", - написала звезда, подшучивая над Лорак, которую сыграла с долларами вместо глаз.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ну что тут скажешь, случилось то, что случилось";

"Помню когда-то люди говорили: «Ани Лорак вышла замуж за турка, мол для чего??? не могла Украинца найти и.т.д. Теперь ее муж (бывший) турок поддерживает Украину, а она сами знаете кого. Забыл к чему я все это вел, одним словом здесь должна быть какая-то мораль этого всего";

"Кто ее только не троллит, да пусть живет себе в решении";

"Просто я была маленькая. Но слава Богу, у нас и своих талантов хватает. То есть адекватных среди талантов хватает";

"Злата, почему я смотрю на бюст, а не на доллары)?".

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