Популярный украинский музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который с начала войны много гастролировал за границей, а затем также много выступал перед военными на передовой и в самых горячих точках, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, недавно артист возобновил заграничные гастроли и теперь поделился кадром с после концерта в Лондоне.
Как оказалось, "Океан Эльзы" отыграли масштабный концерт в легендарном лондонском Королевском Алберт Холле. После выступления Святослав вышел в пустой зал и сделал селфи. По словам музыканта, в тот момент он думал, что это один из самых ярких моментов в его концертной жизни.
"Одна из моих любимых групп – Led Zeppelin. Пожалуй, лучший, на мой взгляд, их концерт, записанный на пленку, состоялся в 1970 году в Королевском Алберт Холле. И вот вчера, уже после концерта Океана Эльзы, я стоял там на сцене и думал, что это был один из самых ярких моментов в моей концертной жизни… Спасибо всем, кто был вместе с нами в этот вечер! Вы разукрасили его сине-желтыми цветами. Продолжение следует! Вместе к Победе!", - написал Вакарчук.
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Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста:
"Спасибо за концерт".
"Это был фантастический вечер. Спасибо Вам!".
"Это был незабываемый концерт. Ни одно слово или видео не сможет передать атмосферу и энергетику вчера! Спасибо!".
"Благодарю вас! За песни, за слова, за музыку, за настроение! И за улыбку на фото и селфи".
"Благодарю Вас за прекрасный вечер. Всегда очень эмоционально и неповторимо".
"Поздравляю, хотелось бы услышать этот концерт".
"Благодарю вас за концерт! До глубины души!".
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