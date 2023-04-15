В этот раз на своей странице в Instagram Анатолий Анатолич опубликовал важный пост.

"Славянск. Уже 9 человек погибли. Более 29 ранены. Среди них 2-летний ребенок, который год пережил войну. Но не пережил второй год. Среди них тяжело ранена 14-летняя девочка, которая сейчас должна влюбляться и слушать музыку в наушниках , а не бороться за жизнь. В то же время в украинском apple music на первом месте певец кравц", — пишет ведущий.

Он объяснил, что кравц — это певец, который под эгидой пропагандиста соловьева организовывал рэп-фестивали в оккупированном Крыму.

"А что слушала эта девочка из Славянска? Может новый украинский трек KOLA и YAKTAK? Наверное что да. Но кто же тогда слушает этого кравца, кто вывел его на первое место? Люди, которые не разбираются? Люди какие вне политики, или подростки, которым не объяснили, а они сами не догнали, какую шляпу они слушают. НЕТ НИЧЕГО "ВНЕ ПОЛИТИКИ". Объясните это своим детям. Человек без позиции не может являться частью общества. Он может просто существовать", - подчеркнул Анатолий Анатолич.

В комментариях шоумена поддержала ведущая Соломия Витвицкая: "Да это лютый трэш (((столько крутой украинской музыки сейчас во всем мире знают и любят… а у наших до сих пор этот комплекс неполноценности))".

Напомним, Анатолий Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.

Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.

Также Politeka писала, что Анатолий Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".