В этот раз на своей странице в Instagram Анатолий Анатолич опубликовал важный пост.
"Славянск. Уже 9 человек погибли. Более 29 ранены. Среди них 2-летний ребенок, который год пережил войну. Но не пережил второй год. Среди них тяжело ранена 14-летняя девочка, которая сейчас должна влюбляться и слушать музыку в наушниках , а не бороться за жизнь. В то же время в украинском apple music на первом месте певец кравц", — пишет ведущий.
Он объяснил, что кравц — это певец, который под эгидой пропагандиста соловьева организовывал рэп-фестивали в оккупированном Крыму.
"А что слушала эта девочка из Славянска? Может новый украинский трек KOLA и YAKTAK? Наверное что да. Но кто же тогда слушает этого кравца, кто вывел его на первое место? Люди, которые не разбираются? Люди какие вне политики, или подростки, которым не объяснили, а они сами не догнали, какую шляпу они слушают. НЕТ НИЧЕГО "ВНЕ ПОЛИТИКИ". Объясните это своим детям. Человек без позиции не может являться частью общества. Он может просто существовать", - подчеркнул Анатолий Анатолич.
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В комментариях шоумена поддержала ведущая Соломия Витвицкая: "Да это лютый трэш (((столько крутой украинской музыки сейчас во всем мире знают и любят… а у наших до сих пор этот комплекс неполноценности))".
Напомним, Анатолий Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.
Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.
Также Politeka писала, что Анатолий Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".