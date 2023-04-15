В этот раз на своей странице в Instagram Марина Боржемская рассказала, как приготовить вкусную творожную паску без запекания.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 600 творога (5% жирности)
- 2 яйца
- 230 мл молока (1% жирности)
- 10 г желатина + 40 мл воды
- 50 г сухофруктов
- 10 штук грецких орехов
- подсластитель по вкусу
- щепотка соли
- ваниль
Желатин заливаем водой и оставляем на 30-40 минут для набухания.
Яйца вместе со щепоткой соли взбиваем в пену, добавляем молоко и ванилин. Нагреваем эту смесь на медленном огне, не доводя до кипения, чтобы яйца не свернулись. Затем добавляем набухший желатин и подсластитель. Варим смесь в течение 1-2 минут, постоянно помешивая. Снимаем с огня и даем немного остыть.
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Творог нужно протереть через сито или перебить в блендере. Когда молочно-яичная смесь остыла, добавляем творог и хорошо перемешиваем все до однородной консистенции.
Выкладываем творожную массу в форму для паски, которую предварительно застелили марлей. Форму ставим в миску, чтобы туда стекала лишняя жидкость. Ставим паску под пресс и отправляем в холодильник на 5-6 часов.
Остается достать паску из формы и украсить по желанию. Для декора можно использовать сухофрукты, цукаты, цветы, ягоды и фрукты, пасхальные топперы.
Напомним, ранее Марина Боржемская дала три полезных и простых рецепта салатов.
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