Известная фитнес-тренер, эксперт проекта "Зважені та щасливі" Марина Боржемская поделилась быстрым и диетическим рецептом к Пасхе.

В этот раз на своей странице в Instagram Марина Боржемская рассказала, как приготовить вкусную творожную паску без запекания.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

600 творога (5% жирности)

2 яйца

230 мл молока (1% жирности)

10 г желатина + 40 мл воды

50 г сухофруктов

10 штук грецких орехов

подсластитель по вкусу

щепотка соли

ваниль

Желатин заливаем водой и оставляем на 30-40 минут для набухания.

Яйца вместе со щепоткой соли взбиваем в пену, добавляем молоко и ванилин. Нагреваем эту смесь на медленном огне, не доводя до кипения, чтобы яйца не свернулись. Затем добавляем набухший желатин и подсластитель. Варим смесь в течение 1-2 минут, постоянно помешивая. Снимаем с огня и даем немного остыть.

Творог нужно протереть через сито или перебить в блендере. Когда молочно-яичная смесь остыла, добавляем творог и хорошо перемешиваем все до однородной консистенции.

Выкладываем творожную массу в форму для паски, которую предварительно застелили марлей. Форму ставим в миску, чтобы туда стекала лишняя жидкость. Ставим паску под пресс и отправляем в холодильник на 5-6 часов.

Остается достать паску из формы и украсить по желанию. Для декора можно использовать сухофрукты, цукаты, цветы, ягоды и фрукты, пасхальные топперы.

Напомним, ранее Марина Боржемская дала три полезных и простых рецепта салатов.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

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