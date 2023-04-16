Евгений Клопотенко рассказал, что как не заполнять начинки майонезом, можно сделать более оригинальные и современные варианты.

Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко дал несколько оригинальных вариантов начинки для закуски.

Фаршированные яйца: рецепт

Ингредиенты:

12 яиц

2-3 веточки тимьяна и петрушки для украшения

1 авокадо

1 ст. ложка лимонного сока

100 г филе сельди

80 г сливочного масла

60 г лука

100 г брынзы

80 г консервированного тунца

Шаг 1: достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно размякло. Отварите яйца и оставьте их остыть. Очистите яйца так, чтобы не повредить белок. Разрежьте яйца пополам, достаньте желтки и разложите их на миски.

Шаг 2: для первой начинки разрежьте авокадо пополам, уберите косточку и выньте мякоть ложкой в миску. Добавьте туда 3 желтка, соли и 1 столовую ложку лимонного сока. Перемешайте.

Шаг 3. Для второй начинки возьмите 100 г филе сельди и поместите его в блендер. Добавьте репчатого лука и взбейте, пока не получится однородная консистенция. Переложите смесь в миску и добавьте сливочного масла и 3 желтка. Тщательно разотрите.

Шаг 4. Для третьей начинки возьмите 100 г брынзы и натрите ее на крупной терке. Переложите брынзу в глубокую миску и добавьте 40 г мягкого сливочного масла и 3 желтка. Перемешайте все вилкой до однородной текстуры.

Шаг 5. Для четвертой начинки возьмите 80 г тунца и поместите его в глубокую миску. Измельчите тунец вилкой. Добавьте 30 г мелко нарубленного лука и 3 желтка. Тщательно перемешайте.

Шаг 6. Наполните половинки яиц каждой начинкой. Сделайте гладкую и красивую форму, хорошенько пригладьте поверхность.

Напомним, Клопотенко дал рецепт украинской выпечки, как приготовить листунци.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал иностранцам, почему украинская кухня такая классная.

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